Бизнесмен Садыгов: «Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области»

Сегодня, 08:41
Бизнесмен Туфан Садыгов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, какие задачи стоят перед новым главным тренером «Химок» Андреем Талалаевым.
— Талалаев останется с «Химками», если клуб вылетит из РПЛ?
— Мы эти вещи не обсуждали. У него контракт на пять лет. У него другие задачи стоят, он не только спортивного результата должен добиваться.
— А какие задачи перед ним стоят?
— Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области, — сказал Садыгов «СЭ».
Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года.
Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023 года.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 22 тура.