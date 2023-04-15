Бизнесмен Садыгов: «Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области»

Бизнесмен Туфан Садыгов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, какие задачи стоят перед новым главным тренером «Химок» Андреем Талалаевым.

— Талалаев останется с «Химками», если клуб вылетит из РПЛ?

— Мы эти вещи не обсуждали. У него контракт на пять лет. У него другие задачи стоят, он не только спортивного результата должен добиваться.

— А какие задачи перед ним стоят?

— Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области, — сказал Садыгов «СЭ».

Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года.

Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 22 тура.