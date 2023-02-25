Сафонов рассказал, что мотивирует его играть в РПЛ без шанса на попадание в еврокубки

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о том, что мотивирует его играть в РПЛ без шансов на попадание в еврокубки.

«Не могу сказать, что за мотивация у других футболистов. Моя мотивация — это эмоции, интерес к спорту. Я не люблю проигрывать, хочу выходить и побеждать в каждом матче, проявлять себя, хочу, чтобы моя команда побеждала. Это то, за что борюсь в каждом матче. Думаю, что нужно находить в себе силы без еврокубков, которые подстрекали тебя на то, чтобы больше работать, нужно находить другие интересы и причины, почему ты должен максимально работать», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками в 17 матчах. Сафонов в нынешнем розыгрыше чемпионата России пропустил 29 мячей в 17 встречах и 5 раз отыграл на ноль.