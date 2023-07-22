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Сегодня, 16:20

Сафонов: «Если мы через 10-15 лет вернемся в Лигу чемпионов, стоит задуматься об Азии»

Алина Савинова
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Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов заявил, что для него нет разницы, в каком регионе играть в составе национальной команды страны — в Европе или Азии. 

«Мне без разницы — куда повезут, туда поеду. Главное, чтобы вызывали, чтобы играл. Где и с кем — без разницы», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Также футболист ответил на вопрос, готов ли выступать в азиатских клубных турнирах.

«Сейчас мы вообще без ничего, правильно? Тут тонкая грань. Не знаю, знает ли кто, есть ли у нас шансы вернуться в еврокубки. И что будет лучше — иметь маленькое, небольшое, но оно есть, пусть не всех устраивает или не иметь вообще ничего? Если мы через 10-15 лет вернется в Лигу чемпионов, стоит задуматься об Азии. Но никто не знает ответа, поэтому до сих пор никто никуда и не перешел», — добавил он.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Члены исполкома РФС несколько раз обсуждали вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию, однако окончательное решение не было принято. 22 июня глава организации Александр Дюков заявил, что возможный переход российского футбола в Азию будет приниматься по договоренности с УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-o-perehode-v-aziyu-mne-bez-raznitsy-kuda-povezut-tuda-i-poedu/
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
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