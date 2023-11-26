Экс-арбитр ФИФА Савченко — о пенальти в ворота «Локомотива»: «Гапонов сам нарушал правила»

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Савченко прокомментировал работу арбитра Василия Казарцева в матче 16-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» (3:3), прошедшем 25 ноября в Самаре.

«Арбитру не стоило назначать пенальти в ворота железнодорожников в конце встречи. Скажу вам как бывший футболист: игрок самарцев Илья Гапонов сам нарушал правила в том эпизоде. Разрешен толчок только плечо в плечо или в определенную часть спины, а он всячески теснил в корпус Евгения Морозова, что, на мой взгляд, является чистейшим фолом», — приводит слова Савченко RT.

Экс-арбитр считает, что Казарцев не смог взять под контроль ситуацию в матче, а показанные желтые карточки ему никак не помогли.

«Тот же Дзюба явно грубо играл в центре поля, но никакой реакции на это не последовало», — добавил Савченко.

На данный момент «Крылья Советов» с 26 очками занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24, «Локомотив» — на 7-й позиции с отставанием от самарцев на 1 очко.