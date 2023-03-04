0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Селюк назвал «Зенит» чемпионом РПЛ после победы над «ПАРИ НН»

Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк в комментарии для «СЭ» высказался о победе «Зенита» над «ПАРИ НН» в 18-м туре РПЛ (3:0).

«Я говорил, говорю и буду говорить: «Зенит» это — «Rolls-Royce» на очень хорошей трассе, все остальные команды — это разные марки по типу «Smart», «Peugeot», «Лада Калина», — сказал Селюк корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову. — Хотя я против большого количества бразильцев, считаю, что «Зенит» выше других команд на 10 голов. Понятно, что они станут чемпионами. Безусловно, «Спартак» старается, мотивирован, бьется, но «Зенит» кайфует от футбола. Когда «Спартак» в кубковом матче противопоставил мотивированную, жесткую игру, они сыграли 0:0, но это исключение из правил».

Также агент высказался о российских паспортах Малкома и Клаудиньо.

«Зенит» настолько выше других команд, что, мне кажется, в регламент можно вносить, если 1:0, то можно считать ничью. Знаете, я вот вчера думал все же, зачем Малкому и Клаудиньо этот паспорт? А в принципе, «Зенит» сделал очень правильную вещь, потому что как иностранцы они могли приостановить контракты и уйти, а как россияне они уже никуда не уйдут. Поэтому очень грамотный ход «Зенита», они — чемпионы", — добавил Селюк.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.

ФК Зенит
Дмитрий Селюк
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Эдуард Мор: «Спартаку» не хватило для победы над «Уралом» Джикии и Чернова»
Умер переводчик «Локомотива» Мурат Сасиев
Дзюба разбил команду Карпина хет-триком! Артем мощно вернулся в РПЛ
Мостовой: «У нас кричали, что Дзюба никому не нужен. Это же смешно!»
Роман Шишкин назвал очевидной ошибкой решение Мешкова отменить третий гол «Спартака»
Андрей Мостовой — о промахе Кузяева с пенальти: «Может, шарф спартаковский увидел на трибунах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» обыграл «Ростов», Дзюба оформил хет-трик

«Ростов» — «Локомотив»: Комличенко отыграл один мяч