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Сегодня, 19:27

Селюк поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом», который состоится в Москве.

«Если будет честная игра, будет интересно. С зимы есть ощущение, что с зимы Абаскаля хотят подвинуть, а на его место поставить Карпина. Карпин «спартаковцев» в сборную вызывает по девять человек, и песню они поют: «Валера, Валера!» В этой встрече нас ждет пенальти. Пенальти обычно бьет «Ростов». Потом говорят, что формально не подкопаться. Если быть нацеленным на то, что хочешь поставить пенальти, и обратить внимание на угловые, то найдешь формальную причину. Но следует отметить, что и со «Спартаком» судьи стали работать внимательнее. Может быть, арбитров пожурили, а может, и попросил кто-то за «Спартак», мы же не знаем. Но «Спартаку» сейчас грех жаловаться, что их убивают. «Спартак» априори не может играть от обороны. А «Ростов», скорее всего, будет действовать на контратаках. Если ставить — на то, что обе команды забьют. Причем, мне кажется, эта игра будет скандальной. Может быть, судейство, а может и игроки начнут цепляться», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало — в 19.30 мск.

После 24 туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно. Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 баллами.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-est-oshushenie-chto-abaskalya-khotyat-podvinut-a-na-ego-mesto-postavit-karpina-246924/
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