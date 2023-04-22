Селюк прокомментировал дебют защитника «Химок» Скворцова в матче с «Торпедо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о дебюте своего клиента, защитника Льва Скворцова в основном составе «Химок».

«Лева дебютировал за сборную Казахстана против Дании — победили, дебютировал в основном составе «Химок» — победа над «Торпедо». Что изменилось для Левы? Пришел Талалаев — человек, который разбирается в футболе. Сковрцов показывает себя на тренировках, доказывает, поэтому и вышел на поле. Продление соглашения с «Химками»? Пока об этом нет смысла говорить, рано. Нужно посмотреть, как завершится сезон», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

23-летний защитник заработал пенальти на 32-й минуте матча 24-го тура с «Торпедо» (4:2), благодаря которому команда открыла счет в матче.

Контракт Скворцова с «Химками» рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.