Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:17

Селюк считает, что «Крылья» могут сыграть со «Спартаком» вничью

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» — «Спартак» в 30-м туре РПЛ.

«Крылья» будут биться со «Спартаком». «Красно-белые» уступили второе место в матче с «Пари НН», они могли его занять без проблем. В последних играх «Спартак» выглядит невзрачно, да и в целом лидеры выглядят невзрачно в конце чемпионата. Так что, если бы не большое количество травм в «Ахмате», то у команды были бы все шансы быть в тройке. Они бы не проиграли «Ростову», и «Ростов» бы отвалился. А «Ахмат» решал бы вопросы за борьбу в тройке. «Локомотив», если бы раньше поменял людей в клубе, мог с отрывом быть на втором месте. «Крылья» же в матче со «Спартаком» вполне могут упереться и сыграть в ничью", — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак», как и другие матчи тура, начнется 3 июня в 17:00 по московскому времени. Самарцы занимают 13-е место, отставая от «Факела» на одно очко. «Спартак» идет третьим, имея аналогичное отставание от ЦСКА.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-selyuk-schitaet-chto-krylya-mogut-sygrat-so-spartakom-vnichyu-255928/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Селюк
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дело Ничушкина становится все более запутанным. Что будет с российским нападающим?
Трассу в Барселоне переделали ради зрелищности. Вернет ли она интригу в чемпионат?
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Корнаухов заявил, что игроки ЦСКА должны быть готовы давать результат под давлением
Машкарин считает, что матч ЦСКА — «Ростов» будет результативным
Игнатьев считает, что в матче ЦСКА – «Ростов» будет ничья
Ринат Билялетдинов: «Ростов» точно даст бой ЦСКА, команда постарается занять второе место»
ЦСКА возьмет серебро, «Спартак» — бронзу, Личка обыграет «Динамо» и возглавит его. Рабинер — о развязке РПЛ
РПЛ: ЦСКА — «Ростов», «Крылья Советов» — «Спартак» и другие матчи 30-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнаухов заявил, что игроки ЦСКА должны быть готовы давать результат под давлением

Тренера «Оренбурга» Личка о своей популярности: «Я — человек, который любит побыть наедине»