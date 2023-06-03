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Сегодня, 10:36

Корнаухов заявил, что игроки ЦСКА должны быть готовы давать результат под давлением

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА, а ныне глава клубной академии Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с «Ростовом».

«Ростов» немножко притормозил на финише сезона, армейцы снова имеют все в своих руках — и это хорошо, не надо озираться на соперников. Ростовчанам будет тяжело «залезть» в тройку, но отмечу, что команда провела шикарный сезон. Но армейцы на своем стадионе, конечно, являются фаворитами. Игроки ЦСКА понимают, под каким давлением они должны давать результат. Вспоминается матч в Казани в 2016-м, когда в последнем туре для завоевания золота надо было обязательно выигрывать, тот самый спасительный сейв Акинфеева... То есть, традиции побед в таких важнейших встречах есть. И все, кто играет за клуб, повторюсь, должны быть готовы давать результат под таким давлением", — приводит слова Корнаухова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА и «Ростова» состоится в субботу, 3 июня, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:00 мск.

Армейцы с 55 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая на одно очко «Спартак» и на два очка — «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kornauhov-vse-kto-igraet-v-tsska-dolzhny-by-t-gotovy-davat-rezul-tat-pod-davleniem/
Олег Корнаухов
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