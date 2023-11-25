Семак: «Попробовали Кругового в позицию на правом фланге, чтобы он мог сменяться в центр под сильную для себя ногу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру защитника команды Данила Кругового в матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

— Данил Круговой сегодня играл на непривычной для него позиции на правом фланге. Как вы оцениваете игру? Почему приняли такое решение?

— Что касается Кругового, он неплохо сыграл в последнем матче, также неплохо выглядит на тренировках. Поэтому решили именно посмотреть его на этой позиции. У него есть хорошая скорость для игры в атаке, есть хороший объем, который он может давать. Здесь мы попробовали его как раз в эту позицию для того, чтобы дать ему возможность попробовать себя на позиции, где он может сменяться в центр под сильную для себя ногу. В первом тайме, сыграл на мой взгляд, неплохо. Есть Караваев, Марио Фернандес который только начал тренироваться, и Мантуан, который в этой позиции у нас играл. Эти три игрока, играющие справа, сегодня не могли принимать участие. Марио мог, но поберегли его, учитывая то, как складывался матч. Поэтому решили дать Круговому возможность проявить себя.

— Вам важно было, чтобы на правом фланге играл именно левша, именно Круговой? И почему именно Данил, а не Дуглас Сантос, который тоже левша, вперед подключается и теоритически мог быть полезен в этой позиции?

— Что касается Дугласа, у него как раз хорошая передача, он может хорошо развивать атаки. В этом отношении Круговой быстрее. Именно те качества, которые у него есть, они больше подходят для игры на этой позиции. Потому что начало атаки, контроль, более правильный выбор решений — это как раз то, что у Дугласа получается лучше. А у Кругового — обострять, обыграть один в один, что он в первом тайме сделал неплохо, убежать — это его сильные качества. Поэтому думаю, эта позиция больше подходит для Кругового, чем для Дугласа. Насчет принципиальности, конечно, если мы играем с широкими флангами, как сегодня, конечно, желательно, чтобы в этой позиции играл левоногий игрок. При игре против команды, которая располагается в пятерке, конечно сложнее на этой позиции играть правоногому игроку, потому что он играет практически один в один, открывает центральную зону. Тут удобнее играть игроку с левой ногой.

«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Сочи» с 10 очками идет на последнем месте в чемпионате России.

В 17-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом», а сочинская команда — с «Крыльями Советов».