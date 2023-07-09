Семак заявил, что еще не определился с основным вратарем «Зенита» на сезон

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Фенербахче» (0:0, 4:3 — пенальти) на Кубке PARI Премьер заявил, что еще не определился с основным вратарем на сезон-2023/24.

— Определились ли вы с первым номером на сезон?

— Пока нет. Сегодняшняя игра вратарей нам понравилась — оба сыграли надежно. Отраженные пенальти Кержакова и победа, которую он принес, добавляют нам и уверенности, и настроения. Еще есть немного времени, и мы решим, кто будет играть в Кубке и чемпионате.

— Как оцените «Зенит» на фоне участников еврокубков?

— Результат важен, но мы больше оцениваем качество игры. Оно было приемлемым для этого времени. Понимаем, что работы еще много. Мы выглядели как минимум не хуже «Црвены Звезды» и «Фенербахче».

С первых минут матча против «Фенербахче» у «Зенита» в воротах играл Александр Васютин, после перерыва вместо него вышел Михаил Кержаков.