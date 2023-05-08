Форвард «Зенита» Сергеев: «Не напрягает, что в РПЛ все однотипно. Дай бог стать чемпионами как можно больше»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился впечатлениями от завоевания чемпионства в РПЛ.

«Не напрягает, что в РПЛ все однотипно. Это работа. Такая же, как и у вас работа каждый день — интервью, спрашивать интересных людей. У нас работа каждый день выходить на тренировочный процесс и играть. В этом ничего такого нет. Дай бог стать чемпионами как можно больше», — приводит «Чемпионат» слова Сергеева.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.