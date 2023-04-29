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Сегодня, 17:33

Сергеев высказался о возможности «Зенита» стать чемпионом в предстоящем матче со «Спартаком»

Алина Савинова
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос, принципиально ли для команды выиграть титул в матче 26-го тура со «Спартаком».

«Мы идем от игры к игре, посмотрим, как сыграют «Спартак» с «Ростовом». И будем готовиться к матчу, это дерби. Настрой будет только на победу, а там уже посмотрим, как сложится в таблице», — цитирует Сергеева Metaratings.ru.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 7 мая в 18.00 по московскому времени. На данный момент петербургский клуб с 61 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Красно-белые идут на третьей позиции, набрав 48 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/sergeev-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-zenita-stat-chempionom-v-matche-so-spartakom/
Иван Сергеев
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