Сергеев высказался о возможности «Зенита» стать чемпионом в предстоящем матче со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос, принципиально ли для команды выиграть титул в матче 26-го тура со «Спартаком».

«Мы идем от игры к игре, посмотрим, как сыграют «Спартак» с «Ростовом». И будем готовиться к матчу, это дерби. Настрой будет только на победу, а там уже посмотрим, как сложится в таблице», — цитирует Сергеева Metaratings.ru.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 7 мая в 18.00 по московскому времени. На данный момент петербургский клуб с 61 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Красно-белые идут на третьей позиции, набрав 48 очков.