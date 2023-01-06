Чепчугов: «Чтобы конкурировать за медали РПЛ, ЦСКА нужно приобрести двух-трех игроков»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, что нужно сделать армейцам для того, чтобы побороться за медали РПЛ в сезоне-2022/23.

«На мой взгляд, чтобы 2023 год был успешным для ЦСКА, им нужно развивать академии и школы, что, собственно, и делает клуб. Ну и при возможности приобрести еще двух-трех свежих игроков, чтобы конкурировать за медали РПЛ. Желаю клубу удачи в чемпионате!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 туров.