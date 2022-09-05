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5 сентября, 22:42

Хусаинов о пенальти в матче «Торпедо» — «Ростов»: «Бабурин трижды сошел с линии, но мяч забит, поэтому перебивать не надо»

Хусаинов оценил судейство Бобровского в матче «Торпедо» — «Ростов»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Бывший судья Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» оценил судейство Яна Бобровского в матче 8-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Ростовом» (0:1).

«По поводу пенальти: эпизод идентичный тому, который был в матче «Динамо» — «Урал», только там не было назначения пенальти. Преимущество Бобровского, который судил сегодняшний матч, в том что после той игры уже был резонанс: то было чистейшее нарушение правил игры. Пенальти! Это очевидное нарушение, умысел игрока обороны нефутбольными методами лишить возможности ударить по воротам соперника. Вопрос возникает, зачем он это сделал», — сказал Хусаинов «СЭ».

Хусаинов также поделился мнением о дважды перебитом пенальти в концовке матча.

«Одна нога вратаря должна стоять на линии, до удара нельзя сходить. В первом случае он сошел с линии, Бобровский дает перебить. Во втором случае тоже дает перебить. В третьем случае Бабурин тоже сошел с линии, но мяч забит, поэтому перебивать не надо», — добавил Хусаинов.

Решающий гол в добавленное ко второму тайму время забил защитник Максим Осипенко с пенальти. Главный арбитр Ян Бобровский дважды требовал перебить 11-метровый — вратарь Егор Бабурин отбил два удара, но с нарушением правил.

Егор Бабурин
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Сергей Хусаинов
Ян Бобровский
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