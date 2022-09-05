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5 сентября, 22:37

Бабурин — о пенальти в матче с «Ростовом»: «Да, я вышел из ворот»

Дмитрий Барулев
Егор Бабурин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин разобрал эпизод с перебитыми пенальти в концовке матча 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

— Что было в концовке?

— Мы бились до конца, достичь результата. Комличенко много на себя берет? Да лучше бы он вообще к пенальти не подходил. Мы должны были сохранять ничейный результат. Своей игрой мы довольны, а результат — полное разочарование.

— Что скажете про пенальти?

— Мы посмотрели повторы эпизодов. Да, я вышел из ворот. Если мы говорим про второй пенальти: сложно определить, что могло измениться, если бы я стоял на линии, на несколько сантиметров ближе к ленточке.

Правила — есть правила! Но мне очень обидно, конечно же. Наверное, столько перебитий впервые в истории. Мы сегодня должны были набирать очко.

— «Ростов» менял пенальтистов?

— Я об этом не думал. Я знал, как каждый из них бьет. Но то, что ты знаешь, куда он пробьет — ничего не значит еще. Игрок может всегда поменяться свое решение. Я не помню, чтобы Комличенко бил по центру.

— Вы готовились к штрафным Ростова?

— Да, мы готовились к ним. Максимально строго сыграли.

— Настраивались на «Ростов» принципиально?

— Нет, обычный настрой был.

— Ваше будущее теперь?

— Простое будущее: домой поехал, жена стоит, ждет меня!

Егор Бабурин
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
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