5 сентября, 22:37
Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин разобрал эпизод с перебитыми пенальти в концовке матча 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).
— Что было в концовке?
— Мы бились до конца, достичь результата. Комличенко много на себя берет? Да лучше бы он вообще к пенальти не подходил. Мы должны были сохранять ничейный результат. Своей игрой мы довольны, а результат — полное разочарование.
— Что скажете про пенальти?
— Мы посмотрели повторы эпизодов. Да, я вышел из ворот. Если мы говорим про второй пенальти: сложно определить, что могло измениться, если бы я стоял на линии, на несколько сантиметров ближе к ленточке.
Правила — есть правила! Но мне очень обидно, конечно же. Наверное, столько перебитий впервые в истории. Мы сегодня должны были набирать очко.
— «Ростов» менял пенальтистов?
— Я об этом не думал. Я знал, как каждый из них бьет. Но то, что ты знаешь, куда он пробьет — ничего не значит еще. Игрок может всегда поменяться свое решение. Я не помню, чтобы Комличенко бил по центру.
— Вы готовились к штрафным Ростова?
— Да, мы готовились к ним. Максимально строго сыграли.
— Настраивались на «Ростов» принципиально?
— Нет, обычный настрой был.
— Ваше будущее теперь?
— Простое будущее: домой поехал, жена стоит, ждет меня!