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Судейство

Сегодня, 15:05

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Краснодар»

Ана Горшкова
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 15-го тура чемпионата России.

Центральную игру тура «Зенит» — «Краснодар», которая пройдет в субботу, 11 ноября, рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, ВАР — Павел Кукуян. Матч состоится на «Газпром Арене», начало — в 19.30 по московскому времени.

Главным арбитром воскресного матча «Спартак» — «Ростов» назначен Кирилл Левников, ВАР — Андрей Фисенко.

Командам перед зимней паузой осталось сыграть 4 тура чемпионата России.

11 ноября (суббота)

«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Юрий Баскаков.

«Факел» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Алексей Резников.

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Алексей Тюмин.

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Максим Ковалев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.

12 ноября (воскресенье)

«Пари НН» — «Балтика»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» — «Оренбург»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Хральцов.

«Сочи» — «Рубин»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артур Федоров; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Александр Колобаев.

«Спартак» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Андрей Бутенко.

В турнирной таблице РПЛ на данный момент первое место занимает «Краснодар», который набрал 31 очко. Вторую строчку занимает «Зенит» (29), а третью — ЦСКА (24). На последнем, 16-м, месте находится «Сочи» (10 очков), «Балтика» — 15-я (11).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Карасев (судья)
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