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Сегодня, 12:38

Семак — о будущем Малкома: «Игрок сам принимает решение, где ему продолжать карьеру»

Семак прокомментировал новости о возможном уходе Малкома из «Зенита»
Ана Горшкова
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе бразильского форварда Малкома.

«К новости относимся абсолютно нормально, то, что многие клубы интересуются нашими игроками, это хорошо. Что касается самих игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою дальнейшую карьеру. В нем должны учитываться несколько факторов, в том числе интересы клуба и интересы самого игрока. Ребята сделали и делают очень много для команды, и право выбора должно оставаться у них при соблюдении интересов клуба», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

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Ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что 26-летний бразилец подпишет с «Аль-Хилялем» контракт до 2026 года, зарплата — 18 миллионов евро в год. Также информировалось, что полузащитник «Зенита» Вендел ищет новый клуб, а Клаудиньо хотел бы перейти во «Фламенго».

19 июля журналист Вене Касагранде утверждал, что питерский клуб интересуется вингером «Бенфики» Давидом Нересом в качестве замены Малкому.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Его контракт рассчитан до конца июня 2026 года. В сезоне-2022/23 форвард сыграл 33 матча, забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.

Малком и&nbsp;Вендел. Если Малком и Вендел покинут Россию, «Зенит» от этого только выиграет
Источник: ФК Зенит
Малком Филипе (Малком)
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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