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РПЛ

18 мая, 13:38

Семак — об отъезде Малкома: «Самое главное — здоровье жены и ребенка, для него важнее всего быть рядом с ними»

Ана Горшкова
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал то, что нападающий команды Малком улетел из России за три тура до окончания сезона РПЛ.

— У Малкома родился сын, игрок уехал домой. Но у него, вроде бы, было желание побить рекорд результативности в чемпионате. Какова с ним ситуация в целом? А с другими легионерами?

— Что касается Малкома, то посмотрим. Самое главное — здоровье жены и ребенка, и сейчас для него важнее всего быть рядом с ними. Если у него будет возможность приехать сюда на следующий матч или на последний, он обязательно это сделает. На сегодняшний день мы находимся в контакте с ним. Если семейная ситуация позволит, он приедет. Если нет, то останется вместе с супругой. Сейчас быть там для него гораздо важнее, чем здесь.

Что касается других игроков, то есть микроповреждения у Вендела, у Караваева и у Одоевского, который вчера на тренировке получил небольшое повреждение. Бакаев продолжает восстанавливаться, и в следующей игре точно не примет участие. Родригао занимается лечением и, возможно, полетит на консультацию. Роберт Ренан — в расположении сборной, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Ранее Малком прокомментировал рождение сына.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. 7 мая сине-бело-голубые благодаря победе над московским «Спартаком» (3:2) стали недосягаемы для ближайших преследователей.

13 мая после ничьей с «Краснодаром» (2:2) команда получила кубок и медали за победу. В этот же день у Малкома родился сын.

Источник: ФК Зенит
Малком Филипе (Малком)
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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