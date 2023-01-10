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Сегодня, 16:38

Силкин: «Сейчас РПЛ не представляет никакого интереса. Я лучше посмотрю АПЛ»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался по поводу раскладов в РПЛ.

«Сейчас РПЛ не представляет никакого интереса для болельщика, думаю, что уже и так понятно, кто станет чемпионом. Я лучше посмотрю АПЛ, чем игры наших команд. Жаль, что все так получается у нас. Думаю, что за тройку будет борьба, есть много команд, которые захотят быть в топ-3, но вот и вся борьба. Интриги нет», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. По итогам 17 туров чемпионата России лидирует «Зенит» с 42 очками. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-sejchas-rpl-ne-interesno-smotret-net-nikakoj-intrigi/
Сергей Силкин
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