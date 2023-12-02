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Судейство

Сегодня, 22:24

Юран о слухах про Турбина: «Бред сумасшедшего»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отреагировал на слухи про главного судью матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0) Евгения Турбина.

Журналист Иван Карпов сообщал, что накануне встречи Турбина подозревали в получении взятки.

— Как восприняли ситуацию вокруг Турбина, которая обсуждалась до матча?

— Я не близкий к Турбину и точно не ставил. Даже комментировать дико бред сумасшедшего. Я телефон в день игры вообще не беру. Такие вещи даже комментировать дико. Кто-то чего-то поставил. Что поставил? Стул в угол? Бред сумасшедшего. Насколько я знаю, РФС и служба безопасности контролируют такие вещи жестко.

В РФС назвали глупым информационным вбросом подозрение Турбина во взятке.

Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
Евгений Турбин
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