Юран: «Пари НН» создал голевых моментов на два-три матча во встрече с «Краснодаром»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о нападении своей команды в матче третьего тура с «Краснодаром» (0:1).

«Прогресс в нападении — это когда ты забиваешь. Во встрече с «Краснодаром» мы создали моментов на два-три матча, но забить не смогли. Печально. Я сам в прошлом нападающий и потому люблю, чтобы игроки атаки забивали. Надо пересмотреть эпизоды, чтобы понять, почему наши форварды принимали в неверные решения в завершающей стадии. Будем разбирать и делать поправки. Если создавать столько голевых моментов, то нужно забивать. Надеюсь, в ближайшее время должно прорвать», — сказал Юран Vprognoze.ru.

«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ и с 9 очками остается лидером турнирной таблицы. «Пари НН» с 1 баллом занимает 13-ю строчку.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с «Оренбургом», а нижегородцы на своем поле примут «Ахмат».