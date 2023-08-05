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Сегодня, 10:49

Юран: «Пари НН» создал голевых моментов на два-три матча во встрече с «Краснодаром»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о нападении своей команды в матче третьего тура с «Краснодаром» (0:1).

«Прогресс в нападении — это когда ты забиваешь. Во встрече с «Краснодаром» мы создали моментов на два-три матча, но забить не смогли. Печально. Я сам в прошлом нападающий и потому люблю, чтобы игроки атаки забивали. Надо пересмотреть эпизоды, чтобы понять, почему наши форварды принимали в неверные решения в завершающей стадии. Будем разбирать и делать поправки. Если создавать столько голевых моментов, то нужно забивать. Надеюсь, в ближайшее время должно прорвать», — сказал Юран Vprognoze.ru.

«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ и с 9 очками остается лидером турнирной таблицы. «Пари НН» с 1 баллом занимает 13-ю строчку.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с «Оренбургом», а нижегородцы на своем поле примут «Ахмат».

Источник: Vprognoze.ru
Сергей Юран
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РПЛ
ФК Краснодар
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