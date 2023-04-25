Шалимов завил, что у него есть беспокойство за Пиняева

Бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив» (1:1).

«Есть беспокойство за Пиняева — нагрузки большие, играет много, рывки затяжные. Ход матча предопределило удаление Митая, оба раза защитник терял позицию и вынужден был фолить. Дурные какие-то фолы, на суете. Если бы Митай не трогал соперников, там было кому встречать. А в итоге спешил, получал карточки. В итоге ЦСКА получил преимущество, имел много моментов, выглядел хорошо, но «Локо» своим терпением как будто усыпил соперника. В таких играх надо добивать соперника, потому что чем дальше, тем больше риск случайного ответного гола», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА с 45 очками располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» идет на 10-й позиции, набрав 29 очков.