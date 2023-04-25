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Генич предположил, почему «Краснодар» упустил победу в матче со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный комментатор Константин Генич предположил, почему «Краснодар» упустил победу в матче со «Спартаком» (3:4).

«Это уже неприятная тенденция для «Краснодара». Если первый раз, это случайность, второй — совпадение, а третий — уже закономерность. За полтора месяца «Краснодар» вел у «Локомотива» 2:0, а потом счет стал 2:3. Было 2:0 с «Крыльями Советов», потом пропускают два и уходят в серию пенальти. Со «Спартаком» быки вели 2:0 и 3:2, а по итогу уехали без очков. Замены «Спартака» сработали гораздо лучше, чем у «Краснодара». Ивич должен какие-то выводы из этого сделать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

После 24 туров «Краснодар» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Лидирует — «Зенит» (58 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-ivich-dolzhen-sdelat-vy-vody-pochemu-krasnodar-upuskaet-pobedy/
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