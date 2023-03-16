Шавло не исключает, что гол Соболева могут снова отменить в матче с «Оренбургом»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от матча «Оренбург» — «Спартак», а также сказал, что делать с судьями, которые в последних матчах стали допускать ошибки, влияющие на результат.

«Думаю, «Спартак» подойдет в хорошем настроении к матчу с «Оренбургом. Поле будет нормальным, искусственным. Красно-белым надо набирать очки, чтобы не отстать от «Зенита». Не отменят ли в очередной раз гол Соболева? Сложно предположить. Надо рассчитывать на нормальное судейство. В каждой игре что-то случается. Не исключен и гол Соболева, который отменят. Все может быть. Надо говорить не только с главными арбитрами, но и с теми, кто сидит на ВАР. Они должны выработать одну методику. Если даешь бороться, то придерживайся этой игры. Если за каждое касание свистеть, то это другой метод. ВАР должны все видеть и сигнализировать. С другой стороны, не все знают, что может делать ВАР, а что нет. Поэтому, в определенных моментах судьям тяжело. Непонятно, когда явное нарушение, но главного арбитра не зовут смотреть момент. Футбольным людям надо сесть вместе с арбитрами и подумать, к чему приучать футболистов. Раньше же были встречи с судьями», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Он также заявил, что искусственное поле это плюс для «Спартака».

«Команда рано начала играть, поле на «Открытие Банк Арене» помесили уже. Команду, которая сидит в обороне, трудно расшатать, потому что поле играет за нее. Поэтому не всегда получалась быстрая игра. Поле в Оренбурге ровное, поэтому появится возможность быстро играть», — добавил Шавло.

Игра 20 тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» состоится 18 марта на стадионе «Газовик». Начало — в 12:00 по мск.