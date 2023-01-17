Шавло — о Рассказове: «Думаю, он повзрослеет в «Крыльях» и выйдет на новый уровень»

Экс-гендиректор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на возможный переход защитника Николая Рассказова из московской команды в «Крылья Советов».

16 января 25-летний российский футболист прибыл на сборы самарского клуба в Турции.

«Рассказов — воспитанник «Спартака». Травмы не позволили ему совершенствоваться в команде, также Николай получал мало игровой практики в «Спартаке». Надо было найти команду, которая дала бы ему шанс. «Крылья Советов» такой командой и является. Там хороший тренер Осинькин, работает с молодыми футболистами. Рассказов — еще молодой игрок с хорошим опытом. Думаю, он повзрослеет в «Крыльях» и выйдет на новый уровень», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

В текущем сезоне Рассказов провел 11 матчей за «Спартак» и забил один гол. Его контракт с красно-белыми действует до конца июня 2023 года.