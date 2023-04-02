Шелия — о судействе в матче со «Спартаком»: «Были моменты, которые нас не устроили»

Вратарь «Ахмата» Георги Шелия в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ (0:0).

«Тяжело сейчас судить. Мы были под напряжением 90 минут, это большой стресс. Наверняка были какие-то моменты, которые нас не устроили, были и моменты, которые не устроили «Спартак». Это футбол, так бывает», — сказал Шелия «СЭ».

Главным арбитром встречи «Спартак» — «Ахмат» был Алексей Сухой. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Красно-белые с 41 баллом занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — шестой с 33 очками.