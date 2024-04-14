Шикунов назвал «Ростов» лучшей командой весенней части РПЛ

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал «СЭ» победу ростовской команды над «Факелом» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.

«Весной «Ростов» — лучшая команда в РПЛ. Она на ходу сейчас. Неудивительно, что сегодня «Ростов» обыграл «Факел». Воронежцы могут у кого угодно отобрать очки, но сегодня у них не было шансов. У «Ростова» хороший подбор футболистов, а осенью ему немного не везло. Ростовчане удачно провели зимние сборы. «Ростов» физически готов играть на высшем уровне. У «Факела» дома всегда тяжело, это его конек, но у «Ростова» сегодня проблем не было. Карпин выстроил игру. Команда привыкла ко всем его требованиям», — сказал Шикунов «СЭ».

«Ростов» (34 очка) поднялся на седьмое место в РПЛ. «Факел» (26) потерпел второе поражение подряд и идет 11-м в турнирной таблице.

В следующем «Ростов» 21 апреля дома примет «Спартак».