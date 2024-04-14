Асхабадзе — о матче «Факела» с «Ростовом»: «Судью нужно отстранить от работы минимум на сезон!»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в комментарии для «СЭ» после поражения от «Ростова» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ раскритиковал работу судейской бригады Артема Любимова.

— Судья матча «Факел» — «Ростов» должен быть отстранен от работы минимум на сезон. Так грамотно он «прибил» нашу команду. Такого не было никогда — ни в ФНЛ, ни в премьер-лиге. Тем более, в Воронеже. Работа главного судьи и его ассистентов, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Нет смысла разбирать конкретные эпизоды. С первой по 90-ю минуту все фолы фиксировались в пользу соперника. Буквально все! Постоянные остановки, неоправданные желтые карточки. Такие вещи не должны оставаться бесследными, без реакции! — сказал Асхабадзе «СЭ».

«Ростов» (34 очка) поднялся на седьмое место в РПЛ. «Факел» (26) потерпел второе поражение подряд и идет 11-м в турнирной таблице.

В следующем туре воронежцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Игра пройдет 19 апреля. «Ростов» 21 апреля дома примет «Спартак».