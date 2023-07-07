Шоумен и известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном переходе полузащитника армейцев Хесуса Медины в «Спартак».

«Отношусь к его переходу с некоторым недопониманием. В моей системе ценностей переход из ЦСКА в «Спартак» — достаточно эксцентричное явление, — сказал Грушевский «СЭ». — Но, в отличие от Марио Фернандеса, Медина не является любимцем публики и настоящим героем для болельщиков. Поиграл полтора сезона и решил уйти на большую зарплату в «Спартак». Договорились, компенсация устроила руководство ЦСКА. Можно понять игрока, который честно будет зарабатывать больше в другой команде. Для него что ЦСКА, что «Спартак» — примерно одинаковый набор букв».

Также Грушевский высказался о том, что Владимир Федотов сам отпустил Медину.

«Если футболист заявил, что хочет на повышение зарплаты, тут либо идти на повышение зарплаты, либо сказать «окей» и не удерживать насильно футболиста, который не хочет выступать за свою команду. Когда игрок не мотивирован, он просто будет хуже играть. Спортивные недопонимания? Такие ситуации в прошедшем сезоне были между Федотовым, Мединой и Карраскалем. Но это рабочие моменты. Здесь речь явно идет о материальной стороне. Можно рвать на себе волосы и говорить, что переход из ЦСКА в «Спартак» — нечто вопиющее, но в случае с Мединой — это просто смена места работы», — добавил Грушевский.

Полузащитник выступает за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. Ранее Медина играл в МЛС за «Нью-Йорк Сити» и парагвайский «Либертад».