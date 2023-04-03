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Сегодня, 13:09

Силкин считает, что при Йокановиче «Динамо стало играть только хуже

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал игру команды в последних матчах.

«Не понимаю, во что играет «Динамо» при Йокановиче. Тренер ничего не показывает, при Йокановиче команда стала только хуже, нет прогресса. Сейчас они не играют в свой футбол, который был при предыдущем тренере, сейчас не понятно вообще ничего.
«Динамо» в этом сезоне много раз упускало победы, когда делать этого не нужно было. Я считаю, что это недоработка со стороны тренера. Нужно ли его увольнять? Не знаю, что творится там внутри. Нужно задать вопрос руководству. Но у меня такое чувство, что футболисты играют с неохотой», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

1 апреля «Динамо» дома уступило «Сочи» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ. Команда Славиши Йокановича играла с 25-й минуты в большинстве. Москвичи с 35 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-ne-ponimayu-vo-chto-igraet-dinamo-pri-jokanoviche/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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