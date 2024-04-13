Синицын назвал главных лидеров «Краснодара»

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын рассказал о том, какие футболисты являются лидерами команды.

«В основном, это молодые ребята: Сафонов, Сперцян, Кривцов. Также легионеры — Кордоба и Алонсо. Вокруг этой центральной оси нужно выстраивать костяк и точечно дорабатывать позиции, чтобы замены были не такими безболезненными», — цитирует Синицына Metaratings.ru.

В весенней части сезона «Краснодар» проиграл «Ростову» (1:2) и «Химкам» (0:2), сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и «Локомотивом» (1:1), а также победил «Пари НН» (4:3). На данный момент «быки» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками.