Синицын: «Если «Краснодар» хочет бороться за чемпионство, то нужно усиливать обойму»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о перспективах команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Безусловно, я очень рад за «Краснодар», но для всех команд начало стало непредсказуемым. Сейчас я радуюсь за команду. В первую очередь на такой результат «быков» повлияла работа тренерского штаба. Сумели сохранить лидеров, состав тот же. Если будет пара усилений, то хорошо. Если хотят бороться за чемпионство, то обойму нужно усиливать. Если не будет спадов или серьезных травм, то «Краснодар» поборется за самые высокие места. Дистанция [чемпионата] большая, обойма у команды должна быть ровная. Пока рано говорить о чемпионстве. Нужно не останавливаться на достигнутом, развивать свой успех», — цитирует Синицына Metaratings.ru.

В матче 3-го тура РПЛ «Краснодар» одержал победу над «Пари НН» (1:0) и на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 9 очков. 14 августа «быки» сыграют против «Оренбурга». Начало матча — в 17.30 по московскому времени.