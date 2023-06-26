Смородская назвала отчаянным шагом приглашение Лички в «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала приглашение Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».

«Личка провел хорошую работу в «Оренбурге», но его пока нельзя назвать топ-тренером для чемпионата России. Все-таки возможности «Оренбурга» и его задачи — это другой уровень. Наверное, для «Динамо» это нормальный вариант, потому что больше никто не приехал, другого выбора у них не было. Тот же Николич, например, отказался. Можно ли сказать, что приглашение Лички — отчаянный шаг? Ну, думаю, да. Топовые иностранные специалисты отказываются работать в РПЛ, поэтому приходится выбирать из тех, кто уже здесь», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года. 25 июня сообщалось, что Личка прилетел в Москву и получил шарф бело-голубых.