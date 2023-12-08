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Сегодня, 21:23

Смородская не считает, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» победу железнодорожников над «Уралом» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Поздравляю «Локомотив» с победой, молодцы. Неплохо они прошли эту часть сезона, но я не считаю, что они будут бороться за чемпионство. Играют неплохо, но без всякого блеска. «Локомотив» должен войти в тройку по итогам сезона», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Ольга Смородская
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