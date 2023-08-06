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Сегодня, 21:59

«Ахмат» одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ

Мария Гусева
«Ахмат» обыграл «Сочи» в матче РПЛ.
Фото ФК «Сочи»
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«Ахмат» на выезде обыграл «Сочи» в матче третьего тура чемпионата России — 2:1. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт».

Счет был открыт на 36-й минуте встречи, полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа реализовал пенальти. Через 6 минут нападающий «Ахмата» Владимир Ильин сравнял счет. На 45+3-й минуте полузащитник Артем Тимофеев вывел грозненцев вперед.

«Ахмат» поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. «Сочи» с таким же количеством баллов опустился на 11-ю строчку.

В следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Пари НН» 14 августа. «Сочи» в гостях встретится с ЦСКА на день раньше.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
Ахмат

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
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