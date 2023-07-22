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Сегодня, 20:00

«Сочи» — «Балтика»: время начала матча и где смотреть бесплатно трансляцию матча РПЛ

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
ФК «Сочи».
Фото ФК «Сочи»
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«Сочи» сыграет с «Балтикой» в рамках 1-го тура чемпионата России 2023 / 2024. Встреча пройдет в воскресенье, 23 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — 20:00 по московскому времени.

В минувшем сезоне «Сочи» финишировал на 10-й строчке в РПЛ, набрав 38 очков. «Балтика» стала 2-й в Первой лиге и по итогам сезона спустя 25 лет вернулась в высший дивизион российского футбола.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — 19:45. Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Сочи» — «Балтика».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Балтика

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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