«Сочи» — «Балтика»: время начала матча и где смотреть бесплатно трансляцию матча РПЛ

«Сочи» сыграет с «Балтикой» в рамках 1-го тура чемпионата России 2023 / 2024. Встреча пройдет в воскресенье, 23 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — 20:00 по московскому времени.

В минувшем сезоне «Сочи» финишировал на 10-й строчке в РПЛ, набрав 38 очков. «Балтика» стала 2-й в Первой лиге и по итогам сезона спустя 25 лет вернулась в высший дивизион российского футбола.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — 19:45. Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Сочи» — «Балтика».

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