«Сочи» не будет подавать апелляцию на решение КДК РФС о дисквалификации Мелкадзе

Пресс-атташе «Сочи» Нарек Торосян рассказал «СЭ», будет ли клуб подать апелляцию на решение КФК РФС о двух матчевой дисквалификации нападающего Георгия Мелкадзе.

«Сочи» не будет подавать апелляцию на решение КДК РФС о дисквалификации Георгия Мелкадзе», — сказал Торосян «СЭ».

На 80-й и 81-й минутах встречи с «Факелом» в 20-м туре РПЛ нападающий сыграл грубо против соперника, а затем выразил демонстративное несогласие с решением судьи Артема Любимова, зафиксировавшего нарушение правил. Арбитр за это удалил форварда сочинцев с поля.