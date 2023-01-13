Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:14

«Сочи» не рассматривает вариант с возвращением защитника Мевли

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Сочи» не рассматривает вариант с возвращением защитника Михи Мевли. Сочинский клуб работает над омоложением состава, переход 32-летнего словенца не вписывается в концепцию развития команды, утверждает Metaratings.ru

Ранее портал Transfermarkt сообщил о том, что защитник «Спартака» Мевля может вернуться в «Сочи», за который выступал с 2019 по 2021 год.

Мевля не полетел на первый сбор «Спартака» в ОАЭ, который пройдет с 13 по 27 января.

Защитник выступает за красно-белых с осени 2022-го. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах «Спартака» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/sochi-ne-rassmatrivaet-variant-s-vozvrasheniem-mevli-219667/
Миха Мевля
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Госпитализация Ларисы Латыниной: что известно о состоянии самой титулованной гимнастки
«Мне хотелось бы, чтобы многое из Советского Союза вернулось». Откровенная Елена Вяльбе
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Шмаров — о Дуарте в «Спартаке»: «Пока этот трансфер выглядит очень смешно»
«КАМАЗ» арендовал Рейхмена у «Торпедо»
Гаджиев: «Тренерам «Спартака» виднее. Но Мевля и Рассказов играли с ошибками»
Агент вратаря Коновалова отреагировал на информацию об интересе «Ростова»
Аршавин: «Уровень РПЛ, конечно, просел, но интерес к турниру остался плюс-минус таким же»
Юрий Батуренко: «У Баринова есть потенциал заиграть за границей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кузьмичев — об интересе «Бешикташа» к Баринову: «Думаю, турки рассчитывают на 4-5 миллионов, «Локо» захочет все 15»