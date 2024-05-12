Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:00

«Сочи» — «Пари НН»: видео голов

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Сочи» — «Пари НН».
Фото ФК «Сочи»
Telegram Дзен

«Сочи» на своем поле разгромил «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ — 6:1.

8-я минута: Кирилл Кравцов — 1:0

32-я минута: Сауль Гуарирапа — 2:0

66-я минута: Марсело Алвес — 3:0

73-я минута: Алексей Сутормин с пенальти — 4:0

83-я минута: Алексей Сутормин — 5:0

87-я минута: Никита Бурмистров — 6:0

89-я минута: Зе Турбо — 6:1

«Сочи» (23 очка) остается на последнем месте в РПЛ. Команда Роберта Морено сократила отставание от зоны стыковых матчей до 6 очков за два тура до конца чемпионата России.

«Пари НН» (29) идет 12-м в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
6:1
Пари Нижний Новгород

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
0
Читайте также
«Локомотив» не станет чемпионом даже при равенстве очков с лидерами РПЛ
ИИХФ отстранила вратаря Федотова от участия в своих турнирах на три года
Чернышенко рассказал о внедрении новой модели высшего образования в РФ
Морено бьется за последний шанс, Гуарирапа делает себе рекламу, «Нижний» в ужасе без Юрана. Что случилось в матче «Сочи» - «Пари НН»
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до семи
В офисе генсека ООН прокомментировали атаку на жилой дом в Белгороде
Популярное видео
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Динамо» опережает «Зенит» на два очка: турнирная таблица РПЛ за два тура до конца сезона
Сутормин о шансах «Сочи» на выживание в РПЛ: «Если будем играть так же ответственно, то сможем решить задачу»
РПЛ: «Сочи» разгромил «Пари НН», «Оренбург» проиграл «Локомотиву». Результаты матчей 28-го тура
«Сочи» разгромил «Пари НН» со счетом 6:1, Сутормин оформил дубль
«Сочи» — «Пари НН»: Сутормин оформил дубль и забил пятый мяч в ворота гостей
«Сочи» — «Пари НН»: Сутормин с пенальти забил четвертый мяч хозяев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

РПЛ: «Сочи» разгромил «Пари НН», «Оренбург» проиграл «Локомотиву». Результаты матчей 28-го тура

Сутормин о шансах «Сочи» на выживание в РПЛ: «Если будем играть так же ответственно, то сможем решить задачу»