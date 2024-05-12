«Сочи» — «Пари НН»: видео голов

«Сочи» на своем поле разгромил «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ — 6:1.

8-я минута: Кирилл Кравцов — 1:0

32-я минута: Сауль Гуарирапа — 2:0

66-я минута: Марсело Алвес — 3:0

73-я минута: Алексей Сутормин — с пенальти — 4:0

83-я минута: Алексей Сутормин — 5:0

87-я минута: Никита Бурмистров — 6:0

89-я минута: Зе Турбо — 6:1

«Сочи» (23 очка) остается на последнем месте в РПЛ. Команда Роберта Морено сократила отставание от зоны стыковых матчей до 6 очков за два тура до конца чемпионата России.

«Пари НН» (29) идет 12-м в турнирной таблице.