Сегодня, 21:00
«Сочи» на своем поле разгромил «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ — 6:1.
8-я минута: Кирилл Кравцов — 1:0
32-я минута: Сауль Гуарирапа — 2:0
66-я минута: Марсело Алвес — 3:0
73-я минута: Алексей Сутормин — с пенальти — 4:0
83-я минута: Алексей Сутормин — 5:0
87-я минута: Никита Бурмистров — 6:0
89-я минута: Зе Турбо — 6:1
«Сочи» (23 очка) остается на последнем месте в РПЛ. Команда Роберта Морено сократила отставание от зоны стыковых матчей до 6 очков за два тура до конца чемпионата России.
«Пари НН» (29) идет 12-м в турнирной таблице.