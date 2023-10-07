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Сегодня, 16:03

Голы Клаудиньо и Кассьерры принесли «Зениту» победу над «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Сочи» — «Зенит».
Фото ФК «Сочи»
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«Зенит» на выезде обыграл «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 9-й минуте открыл Клаудиньо, реализовавший пенальти после попадания мяча в руку защитника сочинцев Кирилла Заики.

На 30-й минуте преимущество «Зенита» удвоил экс-форвард «Сочи» Матео Кассьерра.

«Зенит» (20 очков) обогнал «Локомотив» и поднялся на третье место в РПЛ. «Сочи» (6) продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». «Сочи» в гостях сыграет с «Уралом». Обе игры пройдут 22 октября.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:2
Зенит

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
Кирилл Заика
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