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РПЛ

Сегодня, 16:01

«Локомотив» забил восьмой гол в концовках матчей

Кирилл Бурдаков
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Нападающий Тимур Сулейманов принес «Локомотиву» ничью в Екатеринбурге, сравняв счет в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2) на 90+3-й минуте.

Железнодорожники лидируют в чемпионате России-2023/24 по количеству голов в последние 10 минут матча — восемь.

Два мяча после 80-й минуты забил Наир Тикнизян, по одному — Вильсон Изидор, Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Тимур Сулейманов.

При этом только гол Тикнизяна «Факелу» не повлиял на исход встречи, тогда как в остальных случаях были добыты восемь очков — две победы и четыре ничьи.

Все голы «Локомотива» после 80-й минуты в матчах чемпионата-2023/24

Дата

Матч

Счет к 80-й минуте

Автор гола

Минуты гола

Добавленные очки*

22.07.2023

Рубин (д) — 2:2

1:2

Вильсон Изидор

88' (2:2)

1

30.07.2023

Факел (г) — 4:1

3:1

Наир Тикнизян

89' (4:1)

0

12.08.2023

Крылья Советов (д) — 1:1

0:1

Константин Марадишвили

90+5' (1:1)

1

19.08.2023

Краснодар (г) — 1:1

0:1

Антон Миранчук

90+3' (1:1)

1

24.09.2023

Зенит (г) — 2:1

1:1

Наир Тикнизян

90+7' (2:1)

2

30.09.2023

Пари НН (д) — 1:0

0:0

Рифат Жемалетдинов

83' (1:0)

2

07.10.2023

Урал (г) — 2:2

1:2

Тимур Сулейманов

90+3' (2:2)

1

* Гол, сравнявший счет, добавляет команде одно очко, победный гол — два.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
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