«Локомотив» забил восьмой гол в концовках матчей

Сегодня, 16:01
Нападающий Тимур Сулейманов принес «Локомотиву» ничью в Екатеринбурге, сравняв счет в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2) на 90+3-й минуте.
Железнодорожники лидируют в чемпионате России-2023/24 по количеству голов в последние 10 минут матча — восемь.
Два мяча после 80-й минуты забил Наир Тикнизян, по одному — Вильсон Изидор, Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Тимур Сулейманов.
При этом только гол Тикнизяна «Факелу» не повлиял на исход встречи, тогда как в остальных случаях были добыты восемь очков — две победы и четыре ничьи.
Все голы «Локомотива» после 80-й минуты в матчах чемпионата-2023/24
|
Дата
|
Матч
|
Счет к 80-й минуте
|
Автор гола
|
Минуты гола
|
Добавленные очки*
|
22.07.2023
|
Рубин (д) — 2:2
|
1:2
|
Вильсон Изидор
|
88' (2:2)
|
1
|
30.07.2023
|
Факел (г) — 4:1
|
3:1
|
Наир Тикнизян
|
89' (4:1)
|
0
|
12.08.2023
|
Крылья Советов (д) — 1:1
|
0:1
|
Константин Марадишвили
|
90+5' (1:1)
|
1
|
19.08.2023
|
Краснодар (г) — 1:1
|
0:1
|
Антон Миранчук
|
90+3' (1:1)
|
1
|
24.09.2023
|
Зенит (г) — 2:1
|
1:1
|
Наир Тикнизян
|
90+7' (2:1)
|
2
|
30.09.2023
|
Пари НН (д) — 1:0
|
0:0
|
Рифат Жемалетдинов
|
83' (1:0)
|
2
|
07.10.2023
|
Урал (г) — 2:2
|
1:2
|
Тимур Сулейманов
|
90+3' (2:2)
|
1
* Гол, сравнявший счет, добавляет команде одно очко, победный гол — два.