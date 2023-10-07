«Локомотив» забил восьмой гол в концовках матчей

Нападающий Тимур Сулейманов принес «Локомотиву» ничью в Екатеринбурге, сравняв счет в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2) на 90+3-й минуте.

Железнодорожники лидируют в чемпионате России-2023/24 по количеству голов в последние 10 минут матча — восемь.

Два мяча после 80-й минуты забил Наир Тикнизян, по одному — Вильсон Изидор, Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Тимур Сулейманов.

При этом только гол Тикнизяна «Факелу» не повлиял на исход встречи, тогда как в остальных случаях были добыты восемь очков — две победы и четыре ничьи.

Все голы «Локомотива» после 80-й минуты в матчах чемпионата-2023/24

Дата Матч Счет к 80-й минуте Автор гола Минуты гола Добавленные очки* 22.07.2023 Рубин (д) — 2:2 1:2 Вильсон Изидор 88' (2:2) 1 30.07.2023 Факел (г) — 4:1 3:1 Наир Тикнизян 89' (4:1) 0 12.08.2023 Крылья Советов (д) — 1:1 0:1 Константин Марадишвили 90+5' (1:1) 1 19.08.2023 Краснодар (г) — 1:1 0:1 Антон Миранчук 90+3' (1:1) 1 24.09.2023 Зенит (г) — 2:1 1:1 Наир Тикнизян 90+7' (2:1) 2 30.09.2023 Пари НН (д) — 1:0 0:0 Рифат Жемалетдинов 83' (1:0) 2 07.10.2023 Урал (г) — 2:2 1:2 Тимур Сулейманов 90+3' (2:2) 1

* Гол, сравнявший счет, добавляет команде одно очко, победный гол — два.