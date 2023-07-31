Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:27

«Спартак» дома обыграл «Балтику»

Виталий Косик
Корреспондент
Тео Бонгонда (справа) и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» дома обыграл «Балтику» в матче второго тура чемпионата России со счетом 2:1.

Счет в этой встрече стал форвард красно-белых Тео Бонгонда, который отметился на 43-й минуте матча, забив после навеса другого нападающего красно-белых Квинси Промеса.

На 84-й минуте встречи Промес забил второй гол красно-белых в этом матче.

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес отыграл один мяч в этой встрече, отметившись на 90-й минуте матча.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура.

«Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
31 июл, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Балтика

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
17
144
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Европейский суд повторно приостановил санкции в отношении российского гонщика Мазепина
16-летняя россиянка Корнеева выиграла престижный турнир в Португалии
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Песков прокомментировал планы Эр-Рияда провести мирные переговоры по Украине
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Генеральный директор «Спартака» о победе над «Балтикой»: «Без валидола не обошлось»
Игнашевич — о предстоящем сезоне: «Наша цель — цепляться за каждое очко»
Малышев — о чемпионстве «Спартака»: «Мы не ставим планов»
Президент РПЛ доволен стартом нового сезона: «Очень хочется интриги!»
Игнашевич — о матче со «Спартаком»: «Хотелось большего»
РПЛ: турнирная таблица после 2-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Балтика»: гости отыграли один мяч

РПЛ: ЦСКА победил «Ахмат», «Спартак» обыграл «Балтику» и другие матчи 2-го тура