Сегодня, 12:49
«Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — 14.00 мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.
Запасные: Максименко, Волков, Чернов, Мевля, Рыбус, КЛассен, Рассказов, Зиньковский, Зорин, Мелешин, Маслов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Ежов, Коваленко, Витюгов, Пиняв, Рахманович, Глушенков.
Запасные: Овсянников, Фролов, Барач, Гапонов, Бабкин, Соколов, Чиркович, Липовой, Хубулов, Шитов, Цыпченко.