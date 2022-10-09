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Сегодня, 12:49

«Спартак» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы

Виктория Кравченко

«Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — 14.00 мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.

Запасные: Максименко, Волков, Чернов, Мевля, Рыбус, КЛассен, Рассказов, Зиньковский, Зорин, Мелешин, Маслов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Ежов, Коваленко, Витюгов, Пиняв, Рахманович, Глушенков.

Запасные: Овсянников, Фролов, Барач, Гапонов, Бабкин, Соколов, Чиркович, Липовой, Хубулов, Шитов, Цыпченко.

Источник: https://premierliga.ru/match/match_15321.html
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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