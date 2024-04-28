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Сегодня, 08:15

«Спартак» — «Локомотив»: во сколько и где смотреть матч РПЛ в прямом эфире

«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России 28 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Миранчук (ФК «Локомотив»).
Фото ФК «Локомотив»
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«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в 26-м туре чемпионата России в воскресенье, 28 апреля. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

Красно-белые с 39-ю очками идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова занимает четвертую строчку чемпионата России с 41 баллом.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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