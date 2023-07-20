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Сегодня, 13:50

«Фейеноорд» не готов платить «Динамо» больше 8 миллионов евро за Захаряна

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», «Фейеноорд» отказывается менять свое первоначальное предложение по полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

Нидерландцы не могут платить бело-голубым более 8 миллионов евро за 20-летнего россиянина.

12 июля стало известно, что Захарян может продолжить карьеру в «Фейеноорде».

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Фейеноорд
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