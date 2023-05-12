РБК: «Спартак» увеличит бюджет и подготовит новую стратегию развития клуба

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«Спартак» готовит документ, по которому клуб будет развиваться в ближайшие годы.
Как сообщает «РБК Спорт», в части трансферов красно-белые продолжат поиск и подписание молодых и талантливых игроков с российским паспортом и — точечно — легионеров высокого уровня.
По данным источника, бюджет, который планируют принять в клубе, составит 12 миллиардов рублей. Это почти на 1 миллиард больше, чем в текущем сезоне.
«РБК Спорт» также информирует, что повышать посещаемость «Спартак» намерен путем маркетинговой программы, а также за счет качественной предыгровой программы.
Отмечается, что в 2024-2025 годах академия «Спартака» перейдет из Сокольников в Тушино. При этом и ее финансирование также увеличится.