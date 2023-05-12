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Сегодня, 10:47

РБК: «Спартак» увеличит бюджет и подготовит новую стратегию развития клуба

Руслан Минаев
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» готовит документ, по которому клуб будет развиваться в ближайшие годы.

Как сообщает «РБК Спорт», в части трансферов красно-белые продолжат поиск и подписание молодых и талантливых игроков с российским паспортом и — точечно — легионеров высокого уровня.

По данным источника, бюджет, который планируют принять в клубе, составит 12 миллиардов рублей. Это почти на 1 миллиард больше, чем в текущем сезоне.

«РБК Спорт» также информирует, что повышать посещаемость «Спартак» намерен путем маркетинговой программы, а также за счет качественной предыгровой программы.

Отмечается, что в 2024-2025 годах академия «Спартака» перейдет из Сокольников в Тушино. При этом и ее финансирование также увеличится.

Источник: https://sportrbc.ru/news/64523e8d9a79479c3ea09ae7?from=from_main_13
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