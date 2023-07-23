Сперцян считает, что «Краснодар» способен составить конкуренцию «Зениту»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что команда способна составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате России.

21 июля краснодарский клуб обыграл «Динамо» (3:1) в первом туре РПЛ сезона-2023/24. В этой встрече футболист отметился голевой передачей.

«Верю, что «Краснодар» составит конкуренцию «Зениту» в новом сезоне. У нас сильная команда. Мы верим друг в друга. Четко понимаем, что нам делать на поле. У нас хорошие отношения между тренером и командой. Конечно, есть ошибки, но это нормально», — цитирует Сперцяна Sport24.

Сообщалось, что на игрока претендует «Аякс», который предложил «Краснодару» 8,5 миллионов евро. Российский клуб отказался продавать хавбека.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего армянина в 12 миллионов евро, его контракт с «Краснодаром» действует до конца июня 2026 года.

27 июля «быки» сыграют со «Спартаком» во втором туре чемпионата России.