Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:56

Сперцян считает, что «Краснодар» способен составить конкуренцию «Зениту»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что команда способна составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате России.

21 июля краснодарский клуб обыграл «Динамо» (3:1) в первом туре РПЛ сезона-2023/24. В этой встрече футболист отметился голевой передачей.

«Верю, что «Краснодар» составит конкуренцию «Зениту» в новом сезоне. У нас сильная команда. Мы верим друг в друга. Четко понимаем, что нам делать на поле. У нас хорошие отношения между тренером и командой. Конечно, есть ошибки, но это нормально», — цитирует Сперцяна Sport24.

Сообщалось, что на игрока претендует «Аякс», который предложил «Краснодару» 8,5 миллионов евро. Российский клуб отказался продавать хавбека.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего армянина в 12 миллионов евро, его контракт с «Краснодаром» действует до конца июня 2026 года.

27 июля «быки» сыграют со «Спартаком» во втором туре чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/
Эдуард Сперцян
ФК Зенит
ФК Краснодар
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кажется, «ПСЖ» объявил войну Мбаппе. Килиана выставили на трансфер и не берут на предсезонное турне
В ВАДА заявили, что отбывший наказание хоккеист Кузнецов имеет право вернуться в сборную
Просивший об участии в саммите БРИКС Макрон не получил приглашение
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы»
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
«Спартак» — «Оренбург»: Мозес вывел хозяев вперед
«Спартак» — «Оренбург» — 1:0. Мозес забил перед перерывом. Онлайн-трансляция матча
Восстановление защитника ЦСКА Роши займет 1-2 недели
Личка поделился мнением о новом главном тренере «Оренбурга» Ярошике
Гаранин поделился мнением о борьбе «Спартака» с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ
В Турции подтвердили интерес «Фенербахче» к защитнику ЦСКА Роше
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» объяснили, почему Медина пропустит матч с «Оренбургом»

Несколько новичков «Ростова» не смогут сыграть с «Факелом» из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков