Спиридонов о Зимнем кубке РПЛ: «При Кононове «Спартак» выиграл на сборах все товарищеские матчи, а в чемпионате...»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в комментарии для «СЭ» оценил значимость Зимнего кубка РПЛ.

«Выигрывать на сборах товарищеские матчи — не показатель. При Кононове мы выиграли на сборах все товарищеские матчи, а в чемпионате... Как человек, который всю жизнь провел на сборах, понимаю, что игры на сборах не являются показателем. Все находятся под нагрузкой, кого-то, наоборот, загружают меньше. Это не показатель, чего можно ожидать от сезона. Как по мне, лучше, чтобы команды на сборах проигрывали, а в чемпионате выигрывали», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Спартак» стартовал в Зимнем Кубке РПЛ с победы над «Ростовом» (0:0, пенальти — 2:1). Красно-белые проведут следующий матч в турнире 6 февраля против «Краснодара» (начало — в 20.00 мск).