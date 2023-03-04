Сегодня, 16:50
«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в матче 18-го тура премьер-лиги со счетом 2:2.
В концовке игры произошел резонансный эпизод.
После подачи Квинси Промеса вратарь гостей Илья Помазун сыграл на выходе, но столкнулся с собственным защитником, а мяч оказался у Александра Соболева, который отправил его в ворота. Однако взятие ворот засчитано не было — до этого прозвучал свисток арбитра Виталия Мешкова, который посчитал, что спартаковец Кристофер Мартинс помешал Помазуну.
Представляем вашему вниманию раскадровку эпизода (видео можно посмотреть здесь).