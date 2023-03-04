Спорный момент в концовке матча «Спартак» — «Урал»: раскадровка эпизода

«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в матче 18-го тура премьер-лиги со счетом 2:2.

В концовке игры произошел резонансный эпизод.

После подачи Квинси Промеса вратарь гостей Илья Помазун сыграл на выходе, но столкнулся с собственным защитником, а мяч оказался у Александра Соболева, который отправил его в ворота. Однако взятие ворот засчитано не было — до этого прозвучал свисток арбитра Виталия Мешкова, который посчитал, что спартаковец Кристофер Мартинс помешал Помазуну.

Представляем вашему вниманию раскадровку эпизода (видео можно посмотреть здесь).

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фото Федор Успенский, «СЭ»